Maszyna z nieznaną jeszcze liczbą uchodźców afgańskich odleci w piątek o świcie najpierw do Kuwejtu. Następnie ewakuowani przybędą na rzymskie lotnisko Fiumicino.

Strzały na lotnisku

Wcześniej w czwartek podczas startu włoskiego samolotu wojskowego z 98 Afgańczykami i kilkoma dziennikarzami z lotniska w Kabulu rozległy się strzały. Jak wyjaśniły źródła we włoskim wywiadzie, były to strzały oddane w powietrze z karabinu maszynowego przez afgańskie siły, by rozproszyć nacierający na bramę tłum ludzi, którzy chcą wydostać się z Afganistanu.

Do incydentu doszło tuż przed zamachami koło lotniska, w którym zginęła nieustalona na razie liczba osób.

Ile osób ewakuowały Włochy?

Również w czwartek na rzymskim lotnisku wylądował wojskowy samolot z 200 ewakuowanymi Afgańczykami, głównie współpracownikami włoskiej ambasady i kontyngentu oraz aktywistów z rodzinami.

Do tej pory przybyło ich do Włoch ponad 3 tysiące.