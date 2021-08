Kuter pełen ludzi został dostrzeżony, a następnie eskortowany na wyspę przez łódź patrolową włoskiej Gwardii Finansowej. Jak poinformowała agencja, kilka razy policzono wszystkich ludzi, by upewnić się co do ich dokładnej liczby. To jeden z rekordów w ostatnich latach. Wśród przybyłych są migranci z Egiptu, Maroka i krajów Afryki subsaharyjskiej.

Uchodźcy trafią do ośrodka dla migrantów

Wszyscy zostaną umieszczeni w ośrodku pobytu dla migrantów, gdzie już znajduje się 695 osób, podczas gdy miejsc jest 250. Tym samym w sumie w ośrodku będzie przebywać 1245 osób. Od początku roku do Włoch przybyło drogą morską ponad 30 tysięcy migrantów.