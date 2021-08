Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) podało, że oko huraganu znajduje się ok. 160 km na południe od ujścia rzeki Missisipi i zmierza w kierunku Luizjany. "Potężny huragan Ida nadal się wzmacnia (...), jest to teraz niebezpieczny huragan kategorii 4, który po południu ma uderzyć w wybrzeże Luizjany" - napisało na swojej stronie internetowej NHC.

Największe obawy panują w Nowym Orleanie, gdzie dokładnie 16 lat temu, 29 sierpnia 2005 roku, uderzył huragan Katrina, o którym bolesne wspomnienia nadal krążą w całym mieście. Wówczas zginęło ponad 1800 osób, a straty były liczone w dziesiątkach miliardów dolarów. Strach w Luizjanie jest tym większy, że tamtejsze szpitale przepełnione są pacjentami zakażonymi koronawirusem. Biorąc pod uwagę całe USA stan ten ma trzecią najwyższą liczbę zachorowań na Covid-19 w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców.

"Konsekwencje wykraczają poza to, co zwykle rozważamy"

Konsekwencje huraganu kategorii 4, gdy szpitale są pełne, wykraczają poza to, co zwykle rozważamy - mówił gubernator Luizjany John Bel Edwards na konferencji prasowej - Rozmawialiśmy ze szpitalami, aby upewnić się, czy ich generatory działają, czy mają pod ręką znacznie więcej wody niż zwykle, czy mają pod ręką środki ochrony osobistej. To potężny i niebezpieczny huragan, porusza się szybciej, niż myśleliśmy, więc mamy trochę mniej czasu na przygotowania – ostrzegał dr Joseph Kanter, główny specjalista medyczny Luizjany. Mamy dużo zachorowań na Covid-10, więc istnieje wiele zagrożeń - mówił.

Wiem, że myśl, iż nowy wielki huragan może wylądować tu w rocznicę nadejścia Katriny, jest bardzo bolesna – podkreślał Edwards - Ale nie jesteśmy tym samym stanem, co 16 lat temu, mamy system redukcji ryzyka huraganów. Gubernator zapewnił, że w całym stanie około 10 000 operatorów sieci energetycznych jest już gotowych do reagowania na przerwy w dostawie prądu. Zmobilizowano także Gwardię Narodową Luizjany.

W sobotę prezydent USA Joe Biden podczas telewizyjnego przemówienia wezwał mieszkańców Luizjany do przygotowania się na nadejście żywiołu. Zapowiedział także wysłanie do tego stanu setek specjalistów od reagowania kryzysowego oraz zapewnienie dostaw wody, żywności i generatorów elektrycznych.