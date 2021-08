Informację o tym, że dzieci, które po ewakuacji z Afganistanu trafiły do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku, podało w poniedziałek oko.press. Potwierdził ją w mediach społecznościowych burmistrz Podkowy Leśnej. "Wszyscy jesteśmy poruszeni informacją o przypadkowym zatruciu się grzybami trojga afgańskich dzieci z Dębaka" - podkreślił.

Reklama

Historię Mihammada (nazwisko znane redakcji), który pracował w Afganistanie dla brytyjskiego wojska, opisał portal OKO.press.

Gdy Talibowie wtargnęli do Afganistanu, Wielka Brytania poprosiła Polskę o pomoc w ewakuacji rodziny Mihammada.

Byliśmy pełni wdzięczności za to, co Polska zrobiła, ale po tym, co nas spotkało przez ten tydzień, czuję się śmiertelnie zraniony – mówi OKO.press.

"Fatalne warunki w ośrodku dla cudzoziemców"

Rodzina Mihammada została przetransportowana do ośrodka w podwarszawskim Dębaku, gdzie "warunki były fatalne".

Tusiński sprostował informację, która pojawiła się we wspomnianym portalu, że cudzoziemcy otrzymują jedzenie dwa razy dziennie. "Posiłki w ośrodku cudzoziemcy otrzymują trzy razy dziennie, pierwszego dnia pobytu dostali jeden ciepły posiłek, ale także suchy prowiant" - zaznaczył.

"Jak można dzieciom nie dawać jedzenia przez 20 godzin" – takiego sms-a dostała dziennikarka Paulina Olszanka od Mihammada.

Z głodu, rodzina próbowała się dożywić grzybami, które znajdują się na terenie ośrodka.

Nie zostali uprzedzeni, że grzyby mogą być trujące.

Po zjedzeniu zupy z grzybów, kilkoro dzieci poczuło się źle. Na miejsce wezwano pogotowie. Ali, Mustafa i Sofia, zostały przewiezione do szpitala w Grodzisku Mazowieckim, ale ze względu na krytyczny stan, przewieziono ich do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

Stan Sofii podobno się polepszył.

Tusiński poinformował, że jest po rozmowie z kierownikiem Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, prof. Piotrem Kalicińskim. "Stan dwójki dzieci jest bardzo ciężki, czas gra ogromną rolę, jest POSZUKIWANY DAWCA płata wątroby (rodzina nie kwalifikuje się)" - podkreślił.

Burmistrz wskazał, że sytuację komplikuje to, że potrzebna jest na to też zgoda sądu. "W związku z tym SZUKAMY TŁUMACZA przysięgłego, który będzie czekał w blokach startowych" - napisał.

Reklama

"Jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia rozmawiałem z załogą Dębaka wraz kierownictwem, a także Urzędem ds. cudzoziemców - zapewniono mnie, że po otrzymaniu od nas darów, podstawowe potrzeby zostały zaspokojone w pełni, nie tylko mieszkańców Dębaka, ale także setek innych Afgańczyków (którym miały zostać przekazane w znacznej części rzeczy od darczyńców zebrane w Podkowie Leśnej)" - podkreślił burmistrz.

Po ewakuacji afgańskich współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz polskiej dyplomacji pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajduje się 1021 obywateli Afganistanu. Afgańczycy przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w placówkach wojewodów wyznaczonych do odbycia kwarantanny, na którą trafiają po wjeździe do Polski. W ośrodkach mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, środki higieny osobistej, pomoc medyczną, psychologiczną oraz rzeczową (ubrania, zabawki dla dzieci itp.).