– Jeśli na Litwę weszłyby pododdziały białoruskie, Rosja może się odciąć od takiej prowokacji. Udawać, że to inicjatywa szalonego polityka lub przypadek. Zaproponować wręcz pośrednictwo w unormowaniu sytuacji i w ten sposób grać rolę mediatora. Zakładamy, że to w pełni satysfakcjonowałoby Władimira Putina – mówi DGP źródło w służbach wywiadowczych NATO (JISD – Joint Intelligence and Security Division). Podobne obawy ma zresztą Polska. – Istnieje realne ryzyko, że na granicy polsko-białoruskiej dojdzie do prowokacji, polegającej na niewłaściwym przeprowadzeniu manewrów – mówi DGP rzecznik rządu Piotr Müller. Innymi słowy chodzi o niebezpieczeństwo pojawienia się "zabłąkanych oddziałów".