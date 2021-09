Ofiarą śmiertelną powodzi był mężczyzna w wieku ok. 70 lat, którego ciało zostało wyciągnięte przez służby ratunkowe z samochodu - przekazał CNN burmistrz miasta Passaic, Hector Lora. Dodał, że strażacy uratowali z pojazdu dwie inne osoby.

Stan wyjątkowy w Nowym Jorku i New Jersey

Gubernator New Jersey Phil Murphy w środę w nocy ogłosił stan wyjątkowy. Władze lotniska w Newark przekazały, że w port uderzyły "poważne powodzie". W środę zawieszono tam wszystkie rejsy samolotów. Stacja telewizyjna z Filadelfii, NBC10, donosiła o co najmniej dziewięciu zniszczonych domach w Mullica Hill w New Jersey.

Katastrofalne deszcze i powodzie uderzyły także w Nowy Jork. Burmistrz miasta Bill de Blasio wprowadził tam w środę w nocy stan wyjątkowy. Określił sytuację jako "historyczne zdarzenie pogodowe". Apelował też do mieszkańców, by nie wychodzili z domów. "Proszę, trzymajcie się z daleka od ulic i pozwólcie naszym służbom ratunkowym wykonywać swoją robotę. Jeśli myślicie o wychodzeniu na zewnątrz, nie róbcie tego. Trzymajcie się z daleka od metra i dróg. Nie jeźdźcie tam, gdzie są te wody. Zostańcie u siebie" - zaapelował.

W mediach społecznościowych krążyły zdjęcia i nagrania ukazujące zalane stacje metra oraz tory kolejowe. Jednostka odpowiedzialna za transport miejski, Metropolitan Transit Authority, przekazała, że kursy metra zostały "drastycznie ograniczone".

Służba meteorologiczna National Weather Service wydała w środę co najmniej pięć ostrzeżeń przed powodziami i tornadami na obszarze od zachodniej części Filadelfii w stanie Pensylwania po północ stanu New Jersey.

Do kataklizmów wzdłuż północnej części Wschodniego Wybrzeża doszło trzy dni po tym, jak huragan Ida uderzył w Luizjanę.