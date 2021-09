Uważamy, że potencjalnie może to stać się przyczyną nieprzewidywalnych działań strony ukraińskiej, jeśli chodzi o próby uregulowania konfliktu wewnątrzukraińskiego na południowym wschodzie kraju. To bardzo niebezpieczne - powiedział Pieskow dziennikarzom we Władywostoku. Jako "wewnątrzukraiński" strona rosyjska określa konflikt w Donbasie pomiędzy ukraińskimi siłami rządowymi i separatystami wspieranymi przez Rosję.

Rzecznik Kremla wyraził opinię, że podczas spotkania prezydentów USA i Ukrainy, Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego ważnym tematem była Rosja, "niestety głównie ze znakiem minus". Kijów i Waszyngton przyjaźnią się "nie dla siebie, a przeciwko Rosji" i "to może budzić tylko ubolewanie" - powiedział Pieskow.

Wraca sprawa Nord Stream 2

Podkreślił, że Kreml nie zgadza się z opiniami o zagrożeniu ze strony projektu gazociągu Nord Stream 2. Projekt jest bliski ukończenia. Mamy nadzieję, że zostanie uruchomiony i odegra bardzo ważną rolę z zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego całej Europy - powiedział przedstawiciel Kremla. Dodał następnie: Kategorycznie nie zgadzamy się z tezą amerykańsko-ukraińską, że projekt jakoby kryje zagrożenie dla Ukrainy i dla Europy ogółem.

Rozmowy prezydentów USA i Ukrainy odbyły się w środę w Waszyngtonie. We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu przywódcy oświadczyli, że ich kraje sprzeciwiają się projektowi Nord Stream 2. Waszyngton zobowiązał się do utrzymania roli Ukrainy jako kraju tranzytowego i podkreślił "niezachwiane" poparcie dla suwerenności Kijowa w obliczu agresji Rosji.