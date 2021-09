W 2020 roku zubożałą Koreę Północną nawiedzały tajfuny i powodzie, które niszczyły uprawy roślin kluczowych dla wyżywienia mieszkańców. W tym roku plony zmniejszyły się z kolei w związku z kilkutygodniową suszą, po której nadeszły silne deszcze monsunowe.

Na posiedzeniu biura politycznego rządzącej partii Kim kazał urzędnikom osiągnąć "przełom w rozwiązywaniu problemu z wyżywieniem ludu" i zwiększyć plony "tak bardzo, jak to możliwe” – podała oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA. "Podkreślił potrzebę podjęcia dogłębnych środków, by przezwyciężyć nienormalne warunki klimatyczne, zagrożenie którymi stało się w ostatnich latach większe" - przekazała KCNA. Przywódca wymienił w tym kontekście między innymi zalesianie, by zmniejszyć erozję gleb.

Zapaść gospodarcza

Zapaść gospodarczą Korei Północnej pogłębiają międzynarodowe sankcje, nałożone na nią za jej zbrojenia jądrowe i rakietowe. Problem dodatkowo pogłębił się z powodu pandemii Covid-19, ponieważ władze zamknęły granicę z Chinami, co znacznie zmniejszyło dwustronny handel z tym krajem.

"Zacieśnienie prewencji epidemicznej jest zadaniem najwyższej wagi, a w obecnej sytuacji wysiłki nie mogą zostać rozluźnione nawet na chwilę - powiedział Kim.

Władze Korei Płn. nie zgłosiły oficjalnie ani jednego zakażenia koronawirusem. Wcześniej w tym tygodniu Pjongjang odrzucił ofertę przekazania mu blisko 3 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 z globalnego mechanizmu dystrybucji COVAX, oceniając, że powinny one trafić do krajów silniej dotkniętych pandemią – informowała ONZ.