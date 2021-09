Około 90 proc. z 2300 placówek opieki zdrowotnej w całym kraju może zostać zamkniętych już w tym tygodniu - oznajmił w rozmowie z agencją Reuters Richard Brennan, dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych na Bliskim Wschodzie. Bez wchodzenia w szczegóły poinformował, że zachodni darczyńcy mogą mieć przepisy, które uniemożliwiają im kontakt z talibami.

- Będziemy mieli przerwę w działalności dużej części obiektów ochrony zdrowia. Według niektórych szacunków nawet 90 proc. z nich przestanie funkcjonować prawdopodobnie w ciągu tygodnia, co będzie się wiązać ze zwiększoną liczbą zachorowań i zgonów – powiedział Brennan.

"WHO ma trudności z zaopatrzeniem medycznym"

Poinformował, że WHO próbowała wypełnić tę lukę, dostarczając zaopatrzenie, sprzęt i finansowanie do 500 ośrodków zdrowia. Dodał, że Organizacja współpracuje również z Katarem w sprawie dostaw leków drogą lotniczą. - Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego tygodnia do Kabulu przylecą z Kataru dwa lub trzy samoloty z zaopatrzeniem medycznym – powiedział. Dodał, że kolejne dostawy miałyby zawierać testy na Covid-19 i do medykamenty do leczenia chorób przewlekłych.

Podobnie jak i inne agencje pomocowe WHO ma trudności z sprowadzeniem zaopatrzenia medycznego, w tym zestawów urazowych, częściowo z powodu chaosu na lotnisku w Kabulu.

- Zaopatrzenie medyczne nadal jest dostarczane przez miasto Mazar-i-Szarif na północy Afganistanu, a WHO bada również opcje transportu lądowego ciężarówkami z Pakistanu - powiedział Brennan.