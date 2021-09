Po ostatnich wyborach do PE grupy EPL, Socjalistów i Demokratów (S&D) oraz Odnowić Europę (RE) zawarły 3 lipca 2019 roku umowę, zgodnie z którą zobowiązały się do wyboru kandydata S&D na przewodniczącego europarlamentu w pierwszej połowie kadencji parlamentarnej oraz kandydata z grupy EPL w drugiej połowie.

Reklama

Do kiedy EPL ma wskazać kandydata?

Grupa EPL potwierdziła w środę swoje zobowiązanie do przestrzegania tej umowy oraz wezwała inne grupy polityczne do honorowania jej "w tym samym duchu lojalnej współpracy, co w pierwszej połowie kadencji".

Grupa Europejskiej Partii Ludowej do końca listopada wybierze swojego kandydata na nowego szefa Parlamentu Europejskiego.

Polak ma szansę?

Andrzej Halicki, europoseł PO, pytany w czwartek na konferencji prasowej, czy kandydat z Polski ma szansę objąć to stanowisko, odpowiedział, że "niczego nie można wykluczyć. Mamy świetnych parlamentarzystów, ale ta decyzja (jest jeszcze) przed nami".

- Musimy szybko podjąć decyzję o tym jednym kandydacie EPL i co chyba najważniejsze - myślę, że teraz nikt tego nie będzie kwestionował - (...) od stycznia to reprezentant naszej frakcji powinien przewodniczyć obradom Parlamentu - dodał.

Reklama

W środę EPL uruchomiła wewnętrzną procedurę wyboru swojego kandydata. Podała, że zobowiązuje się zakończyć ten proces najpóźniej w listopadzie.

Weber ponownie szefem EPL?

Szef frakcji Manfred Weber przekazał, że jego ambicją jest zostać ponownie wybranym na przewodniczącego grupy. "Moja praca w grupie EPL jeszcze się nie skończyła. Nasza misja odrodzenia chrześcijańskiej demokracji i partii centroprawicowych w Europie jeszcze się nie skończyła. W konsekwencji nie będę kandydował na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego" - napisał na Twitterze.

Jak dodał, w EPL "wszyscy wspierają i podziwiają decyzję przewodniczącego (partii) EPL Donalda Tuska o jego powrocie do Polski i walce o lepszą przyszłość swojego kraju". "Byłoby zatem wielkim zaszczytem zostać jego następcą i nadal budować bardziej zjednoczoną i odnoszącą sukcesy partię w kierunku następnych europejskich wyborów w 2024 roku" - wskazał Weber.