Będzie to pierwszy komercyjny lot z Kabulu od zakończonej 30 sierpnia wojskowej ewakuacji ze stolicy Afganistanu. Mamy wszystkie techniczne zezwolenia na operacje lotnicze - powiedział Chan - Nasz pierwszy komercyjny samolot Airbus A320 wystartuje z Islamabadu do Kabulu 13 września. W tym momencie otrzymaliśmy 73 prośby od zainteresowanych pasażerów, co jest bardzo zachęcające" – dodał. Przyznał także, iż jest wiele próśb od organizacji pomocowych i dziennikarzy, chcących podróżować do Kabulu.

Reklama

Lotnisko wznawia pracę po ewakuacji

Pierwszy po 30 sierpnia międzynarodowy lot pasażerski z Kabulu, ale nie komercyjny, miał miejsce w czwartek, gdy katarskimi liniami ze stolicy Afganistanu odleciało ok. 200 osób. Drugi samolot do Kataru odleciał w nocy z piątku na sobotę ze 158 osobami na pokładzie. Podróżni to przede wszystkim Amerykanie, osoby posiadające zieloną kartę w USA, Niemcy, Kanadyjczycy, Francuzi, Holendrzy, Belgowie.