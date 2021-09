Mężczyzna został oskarżony w związku z wydarzeniem, które miało miejsce podczas spotkania wyborczego Trudeau 6 września.

"Około godz. 18:00 mężczyzna rzucał żwirem w premiera, kiedy ten wchodził do autokaru. Premier nie odniósł obrażeń. W rezultacie dochodzenia Shane Marshall, lat 25, z St. Thomas usłyszał zarzut napaści z użyciem broni" - poinformowała policja w London w komunikacie opublikowanym w ostatni weekend. Pierwsze posiedzenie sądu odbyło się w sobotę, następne jest przewidziane na 6 października.

"Broń" w Kanadzie

Kanadyjski Kodeks karny stanowi w art. 265.1, że dana osoba dopuszcza się napaści, jeśli "bez zgody drugiej osoby używa celowo siły fizycznej wobec tej osoby, bezpośrednio lub pośrednio". "Bronią" w rozumieniu kanadyjskich przepisów karnych jest "każda rzecz użyta (…) do a) spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała innej osoby lub b) w celu gróźb lub zastraszenia innej osoby”. Zaś w art. 267 Kodeksu stanowi, że napaść z użyciem broni to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i jest karane więzieniem do 10 lat lub inaczej określoną karą łączną.

Zatrzymanego mężczyznę było łatwo zidentyfikować. Chwilę po wydarzeniach w London w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia osób rzucających żwirem i szybko wskazano nazwiska dwóch z nich, w tym właśnie Marshalla, którego widać na nagraniu jak podnosi kamienie z ziemi.