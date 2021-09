Prezydent pytany o współpracę z prezydentem Joe Bidenem wymieniał wzajemne zaproszenia na szczyty międzynarodowe, w tym szczyt klimatyczny i szczyt Trójmorza, w których obaj brali udział.

Potwierdził, że nie jest to tak bliska współpraca jak z administracją byłego prezydenta Donalda Trumpa.

W tej chwili administracja pana prezydenta Joe Bidena ma bardzo wiele problemów, chociażby takich jak problem Afganistanu, którym musi się zająć i zapewne są to znacznie bardziej pilne potrzeby niż współpraca w relacjach z Polską, w których nic złego się nie dzieje - powiedział Duda.

Prezydent zapewniał, że trwałe elementy współpracy polsko-amerykańskiej wypracowane za prezydentury Donalda Trumpa funkcjonują także obecnie.

Bolsonaro w Polsce

Andrzej Duda przebywa w USA z okazji 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas briefingu przekazał, że odbył spotkanie z prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro. Rozmawialiśmy na temat zbliżającej się wizyty pana prezydenta w Polsce. Mamy nadzieję, że w marcu albo na początku kwietnia pan prezydent do nas przyjedzie - powiedział.

Brazylia to partner gospodarczy Polski, ale przede wszystkim największy kraj Ameryki Południowej o wielkim potencjale - zaznaczył. Podkreślił, że "byłoby dobrze" nasze stosunki z Brazylią, przede wszystkim gospodarcze, rozwijać. To byłoby z pewnością korzystne dla naszej gospodarki i dla naszych przedsiębiorców" - dodał prezydent. "Z góry zapowiadam, że wizyta pana prezydenta jest więcej niż prawdopodobna - dodał.

Zaproszenie do Mongolii

Duda poinformował także o wtorkowym spotkaniu z prezydentem Mongolii Uchnaagijnem Chürelsüchem. Otrzymałem zaproszenia od pana prezydenta do Mongolii - mówił, podkreślając, że w ubiegłym roku mieliśmy 80-lecie relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Mongolią. Jak zaznaczył Duda, ma nadzieję na zwiększenie wymiany młodzieży z Mongolią; na to, że jeszcze więcej studentów z Mongolii będzie w Polsce. Mamy nadzieję na rozwój relacji gospodarczych, bo Mongolia to też kraj z wielkim potencjałem i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej otwarty na naszych przedsiębiorców - dodał.

W najbliższych dniach Andrzej Duda spotka się z prezydentem Turcji Recepem Tayipem Erdoganem, weźmie też udział w organizowanym przez prezydenta USA Joe Bidena szczycie dotyczącym walki z pandemią Covid-19.