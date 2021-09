Polskie władze są postawione w obliczu bardzo trudnej sytuacji. Została ona wykreowana przez próby instrumentalizowania ludzi do celów politycznych. W tym kontekście, kluczowe jest, by Polska mogła skutecznie wykonywać zadania związane z obroną granic. Jednocześnie nie może to się odbywać kosztem ludzkiego życia. Zachęcamy władze państwa członkowskiego do zapewnienia, by ludzie przy granicy mieli zapewnioną konieczna opiekę i wsparcie - oznajmił Jahnz.

Wspólna granica, wspólne środki

Przypomniał też stanowisko komisarz UE ds. wewnętrznych Ylvy Johansson, która uważa, że "byłby to dobry pomysł, by wspólna granica była chroniona przy użyciu wspólnych środków". W tym przypadku mogłyby one być zapewnione przez Europejską Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Ale musiałoby o to zwrócić się państwo członkowskie - zastrzegł przedstawiciel KE. Poinformował, że będzie to jeden z tematów rozmowy telefonicznej komisarz Johansson z szefem polskiego MSW Mariuszem Kamińskim. Obecnie trwa ustalanie terminu rozmowy.