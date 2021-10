Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany na lotnisku Heathrow przy przejściu granicznym - poinformował na stronie internetowej tygodnik "Do Rzeczy". Publicysta wylądował w Wielkiej Brytanii, gdzie towarzyszył córce, która miała rozpocząć naukę w Oxfordzie. Jak czytamy, brytyjskie służby przepuściły żonę i córkę Ziemkiewicza, ale jego samego zatrzymały.

Tygodnik "Do Rzeczy" twierdził nawet, że publicysta miał zostać aresztowany. Ziemkiewiczowi - podał tygodnik - odebrano również leki, które miał przy sobie. Ziemkiewicz przez kilka godzin miał być trzymany na lotnisku, a następnie zaprowadzono go do pokoju przesłuchań, gdzie pobrano odciski palców i wykonano zdjęcia.

"Powodu nie podano"

Żona publicysty podkreślała w rozmowie z "Do Rzeczy", że służby nie podały powodu, dla którego dokonano zatrzymania. Ziemkiewiczowi odebrano telefon oraz dokumenty, jakie miał przy sobie.

Pytany o sprawę zatrzymania rzecznik MSZ Łukasz Jasina, powiedział tylko, że "trwają odpowiednie czynności wyjaśniające polskich służb konsularnych", a o rozwoju sytuacji MSZ poinformuje w miarę jej rozwoju. Z Ziemkiewiczem "w kontakcie" byli także pracownicy konsulatu RP w Londynie - podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na informacje z ambasady RP w Londynie.

"Redaktor Ziemkiewicz oczekuje na samolot"

Wiadomość o zwolnieniu Rafała Ziemkiewicza, zatrzymanego wcześniej przez brytyjskie służby na lotnisku w Londynie, podał portal TV Republika, który powołał się na informacje od redaktora Tomasza Sakiewicza. Również portal "Do Rzeczy" podał informację o zwolnieniu, dodając, że publicysta musi wrócić do Polski.

"Red. Rafał Ziemkiewicz oczekuje na samolot do Warszawy" - podał na Twitterze Jasina.

"Zostałem zatrzymany za poglądy"

- Zostałem zatrzymany za poglądy, które ponoć nie licują z wartościami uznawanymi w Wielkiej Brytanii - powiedział po zwolnieniu Rafał Ziemkiewicz. Z opowieści Ziemkiewicza wynika, że dopytywał, jakie to są poglądy, ale w odpowiedzi miał usłyszeć od funkcjonariusza, że ten "nie wie, nie zna, ale na pewno są niewłaściwe".

Jak mówił Ziemkiewicz, chciał być na inauguracji roku akademickiego. - Jestem dumny z tego, że córka dostała się tu na studia. To najlepszy wydział w tym kierunku w Europie. Niestety, nie wyszło – powiedział Ziemkiewicz.

- Trafiłem do aresztu, w którym byli także inni mężczyźni. Z większością z nich nie dało się porozmawiać w żadnym europejskim języku. Byli z Afryki, jakichś krajów daleko i blisko-wschodnich. Był wśród nich obywatel Korei Południowej, z nim akurat mogłem się dogadać po angielsku. On został zatrzymany za to, że, zdaniem służb brytyjskich, miał przy sobie za dużo gotówki. To "za dużo" oznaczało dwa tysiące dolarów, a więc kwotę, którą bardziej zamożni ludzie przepuszczają w jeden wieczór - relacjonował Rafał Ziemkiewicz.

Jego zdaniem to zatrzymanie jest konsekwencją sprawy sprzed kilku lat, kiedy to Rafał Pankowski, współzałożyciel stowarzyszenia "Nigdy więcej" sporządził raport, w którym zawarł listę polskich antysemitów. Jak powiedział Ziemkiewicz w rozmowie z PAP, na liście organizacji antysemickich znalazł się także Paweł Kukiz, z którym on sam nie miał wiele wspólnego. Ale za to był w stowarzyszeniu Endecja, który to projekt zakończył się, według słów Ziemkiewicza z 30 kwietnia 2018 r. "fiaskiem" i "powodem do wstydu".

W 2018 r. miało też miejsce zajście związane z Rafałem Ziemkiewiczem – miał mieć w Wielkiej Brytanii trzy spotkania autorskie, które miały odbyć się w Bristolu, Cambridge i pod Londynem, w Ealing. To ostatnie zostało odwołane po interwencji posłanki Partii Pracy Rupy Huq. Lewicowa posłanka zarzuciła polskiemu dziennikarzowi szerzenie mowy nienawiści, antysemityzmu, chęci podboju państwa islamskiego. Huq zgłosiła sprawę do Home Office, w efekcie czego wykład odwołano. Polityczka zażądała też od Home Office, departamentu ds. imigrantów, aby wydał zakaz wjazdu Ziemkiewicza do Wielkiej Brytanii. Jak mówiła wówczas Gurdianowi: "Obecność Ziemkiewicza nie sprzyja dobrym relacjom rasowym gdziekolwiek w Wlk. Brytanii".

Rafał Ziemkiewicz podczas rozmowy telefonicznej z PAP przebywał na brytyjskim lotnisku, oczekują na samolot, którym musi wrócić do Polski. Przyznał, że jest zmęczony i rozczarowany krajem, który okazał się "lewacki i faszystowski w swoich działaniach".