Raport kierowanej przez niego komisji, który podsumowuje jej blisko 2,5-roczną działalność, ma być opublikowany we Francji we wtorek. Komisja, opierając się na dokumentach archiwalnych kościelnych i świeckich, w tym - sądowych, a także na świadectwach ofiar oraz publikacjach prasowych z lat 1950-2021 ustaliła, że na całą grupę 115 tys. francuskich księży i zakonników w ciągu ostatnich 70 lat przypada od 2,9 tys. do 3,2 tys. duchownych, którzy dopuścili się molestowania i gwałtów na nieletnich.

Reklama

Raport liczy ponad 2500 stron - zaznaczył 72-letni Jean-Marc Sauvé, który przed trzema laty podjął się trudnej misji kierowania pracami komisji badającej przypadki pedofilii w Kościele. - Dzisiaj lepiej rozumiem, na czym polega ludzkie cierpienie - powiedział w rozmowie z agencją AFP.

Wielu członków Komisji, ale także przedstawicieli hierarchii kościelnej chwali Jean-Marca Sauvé za jego prawość i uczciwość. Wszyscy podkreślają, że jest "mężem stanu" i "tytanem pracy" - pisze AFP w przededniu publikacji raportu.

Agencja dodaje, że także ofiary pedofilii oraz ich rodziny wydają się być usatysfakcjonowane sposobem prowadzenia dochodzenia, choć "jeszcze w 2019 r. pojawiały się głosy, że komisja, na której czele stoi gorliwie praktykujący katolik (Jean-Marc Sauvé-PAP) i której prace są finansowane przez Episkopat, tudzież francuskie zgromadzenia zakonne pragnące samooczyszczenia, nie gwarantuje bezstronności". Dzisiaj takie głosy należą do rzadkości - zauważa francuska agencja.

Raport

Raport ma zadanie przedstawić przede wszystkim dane liczbowe, w tym - liczbę ofiar księży-pedofilów. Autorzy raportu postarali się też o porównanie sytuacji w Kościele z innymi francuskimi instytucjami - szkołami, klubami sportowymi, kołami zainteresowań i rodzinami.

Reklama

Jedna z części sprawozdania jest poświęcona analizie "mechanizmów instytucjonalnych oraz kulturowych", które umożliwiały molestowanie nieletnich i skuteczne ukrywanie takich przypadków - zapowiada AFP na podstawie rozmowy z przewodniczącym CIASE. Ostatnia część raportu zawiera zaś 45 rekomendacji na przyszłość dotyczących tego, jak wykluczyć przestępczość seksualną względem nieletnich w Kościele.

Komisja została powołana z inicjatywy Episkopatu Francji w 2019 r. jako "krajowy zespół przesłuchujący" ds. zbadania przypadków pedofilii. Tym samym biskupi przyjęli odpowiedzialność "za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość", zgadzając się przy tym na udzielenie pomocy finansowej ofiarom przestępstw pedofilii. Pomoc ta będzie finansowana z "funduszu doraźnego" i wydzielana przez "niezależny organ pomocowy" odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji o pomocy w granicach możliwości funduszu.

Francuscy biskupi postanowili również, że w każdy trzeci piątek Wielkiego Postu w całej Francji wierni będą się modlić za ofiary pedofilii.

Biskupi zdecydowali się także na powołanie do życia "międzydiecezjalnego kanonicznego sądu karnego" rozpatrującego przestępstwa seksualne kleru wobec dzieci i młodzieży.