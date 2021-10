Jak ustaliła PAP w szwedzkim Urzędzie Patentów i Rejestracji (PRV), Mark Maciej Lorentzon, poprzednio miał inne, polskie nazwisko. Zmiany w dokumentach dokonał w 1988 roku, później na ten krok zdecydowała się jego matka. Szwedzka prokuratura po tygodniu poszukiwań mężczyzny w Szwecji zdecydowała się na wydanie za nim międzynarodowego listu gończego. Od wtorku obowiązuje Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) Lorentzona, podejrzanego o spowodowanie "zagrożenia bezpieczeństwa publicznego" oraz "usiłowanie morderstwa".

Do eksplozji, a w jej następstwie pożaru, doszło w budynku wielorodzinnym w Goeteborgu 29 września wczesnym rankiem. Kilka osób zostało poważnie rannych. Straty materialne są duże, nie wiadomo, czy kilkaset osób będzie mogło ponownie zamieszkać w bloku.

Jak podała gazeta "Goeteborgs-Posten" szwedzka policja podejrzewa, że mężczyzna mógł zbiec do Norwegii, gdzie wcześniej pracował. W weekend przeszukano jedną z willi w Oslo, w której mimo upływu lat wciąż zameldowany był Lorentzon.

Jednym z wątków w śledztwie są również jego polskie powiązania.

Według mediów mężczyzna zajmował lokal swojej matki, będąc od dłuższego czasu w sporze z zarządcą nieruchomości. W dniu wybuchu, do którego doszło we wtorek, 55-latek miał zostać eksmitowany. Sąsiedzi opisują go jako "konfliktowego".

Ostatnio Lorentzon był oskarżony o włamanie się do domu opieki, gdzie przebywa jego matka, a także nękanie dyrektora tej placówki. Ośrodek był zamknięty w związku z pandemią koronawirusa.

Szwedzka policja twierdzi, że mężczyzna "może stanowić zagrożenie".

W Szwecji Urząd Patentów i Rejestracji (PRV) jest odpowiedzialny za rejestrację zmian nazwisk.