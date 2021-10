"Podwyższoną koncentrację promieniotwórczych izotopów cezu-137 i cezu-134 związanych z katastrofą reaktora w radzieckiej elektrowni jądrowej zauważono w szczególności na południu Niemiec" - poinformował urząd.

Reklama

W żadnej z 74 przebadanych próbek grzybów stężenie nie wykraczało poza dozwolony limit 600 bekereli (jednostka miary aktywności promieniotwórczej) na kilogram.

Federalny niemiecki urząd podaje, że w lasach substancje radioaktywne utrzymują się dłużej niż w innych środowiskach. Oznacza to, że grzyby leśne dłużej będą wykazywały skażenie promieniotwórczymi izotopami niż inne produkty spożywcze - tłumaczy BVL.

Obawy przed długotrwałym wpływem katastrof jądrowych wywołało negatywne podejście niemieckiej opinii publicznej do energii pozyskiwanej z atomu - przypomina Agencja Reutera.

Katastrofa w Czarnobylu

Do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 35 lat temu - 26 kwietnia 1986 roku na terenie b. ZSRR (obecna Ukraina). Eksplozja doprowadziła do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch.