Pokojowy Nobel dla rosyjskiego dziennikarza Dmitrija Muratowa, to "bardzo dobra wiadomość"; wydarzenie to wzmacnia rolę prasy we współczesnym świecie - ocenił były przywódca ZSRR, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1990 r. Michaił Gorbaczow.

"To bardzo dobra wiadomość - nie po prostu wiadomość, a wydarzenie. To wspaniałe wzmocnienie naszych szeregów, szeregów laureatów Nobla. Nagroda ta bardzo wzmacnia znaczenie prasy we współczesnym świecie. Jestem przekonany, że dwójka laureatów na nią zasłużyła" - oświadczył 90-letni Gorbaczow. Wraz z Dmitrijem Muratowem nagrodą uhonorowana została filipińska dziennikarka Maria Ressa. Gorbaczow, który jest współwłaścicielem "Nowej Gaziety", nazwał także Muratowa "odważnym i uczciwym człowiekiem". "Zuch, tak trzymać!" - podsumował w gratulacjach, opublikowanych na stronie internetowej fundacji jego imienia. Do byłego prezydenta ZSRR należy teraz 10 proc. w firmie Dom Wydawniczy Nowaja Gazieta, która jest wydawcą "Nowej Gaziety". Przed 15 laty Gorbaczow i jeden z ówczesnych parlamentarzystów Aleksandr Lebiediew kupili 49 proc. akcji "Nowej Gaziety": Gorbaczow 10 proc., a Lebiediew - 39 proc. Teraz ich udział stanowi 24 proc., a główna część akcji należy do zespołu redakcyjnego "Nowej Gaziety". Gorbaczow, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1990 roku, był jednym z założycieli "Nowej Gaziety". Część środków ze swojej nagrody przeznaczył w 1993 roku na zakup komputerów dla dziennikarzy. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję