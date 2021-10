Z wizytą do Waszyngtonu przybędzie w tym tygodniu minister spraw zagranicznych Izraela Ja’ir Lapid. Z przywódcami USA rozmawiać ma m.in. o umowie nuklearnej. Oba państwa przygotowują się na sytuację, w której Iran nie zdecyduje się na powrót do stołu negocjacyjnego w Wiedniu (pisaliśmy o tym 29 września br. w artykule „Powrotu do umowy nuklearnej z Iranem może nie być”). Zagraniczne media zwracają ponadto uwagę na dodatkowy problem: