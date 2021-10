W piątek we Włoszech może dojść do chaosu czy wręcz paraliżu wielu dziedzin życia z powodu wejścia w życie obowiązku przepustki Covid-19 we wszystkich miejscach pracy. Pisze o tym prasa, wyjaśniając, że utrudnieniom w wyniku kontroli tzw. Green Pass będą towarzyszyć protesty przeciwników tych przepisów.

Na mocy dekretu rządu warunkiem wejścia do miejsca pracy w całym kraju - urzędów administracji publicznej, fabryk i zakładów sektora prywatnego jest posiadanie przepustki sanitarnej, wystawionej na podstawie szczepienia przeciwko Covid-19, wyleczenia lub negatywnego wyniku testu. Dziennik "Corriere della Sera" podkreśla, że napięcie w kraju, w którym zmieni się życie milionów ludzi, jest wysokie. Jak dodaje, istnieje ryzyko blokady pracy w portach, a także autostrad przez kierowców tirów. Protesty przeciwko wymogowi przepustki Pracownicy niektórych branż, wśród nich głównie usług transportowych, już zapowiedzieli protesty przeciwko wymogowi przepustki. Jednocześnie zauważa się, że trzy czwarte kierowców tirów w kraju jest zaszczepionych. Poważny problem wynika też i z tego, że wielu pracujących we Włoszech kierowców z Europy wschodniej zaszczepionych jest rosyjskim Sputnikiem V, który nie jest uznawany. To zaś oznacza, że nie mają oni przepustki Covid-19. Bardzo trudna jest sytuacja w porcie w Trieście; tam szczepionki nie ma 40 procent pracowników. Zapowiedzi blokad i protestów pokazują, że poczucie odpowiedzialności "wisi na włosku" - podsumowuje największa włoska gazeta. O groźbie paraliżu kraju pisze też "La Stampa". Prasa odnotowuje, że strajkować chcą antyszczepionkowcy. Rząd, zauważa się, pozostaje nieugięty. Nie zgodził się na bezpłatne testy dla zatrudnionych osób niezaszczepionych. Szczepionka jest bezpłatna - przypomnieli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.