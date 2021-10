Pocisk ten jest wyposażony w "wiele zaawansowanych technologii sterowania i naprowadzania", jak twierdzi KCNA, i został wystrzelony z tego samego okrętu, którego Korea Północna użyła podczas pierwszego testu pocisku balistycznego (SLBM) pięć lat temu. "Nowy typ SLBM przyczyni się do znacznego zwiększenia zdolności operacyjnych naszej marynarki wojennej" - podkreśliła w komunikacie agencja KCNA. Pocisk wystrzelono z morza, w pobliżu portu Sinpo, gdzie znajduje się baza okrętów podwodnych.

Podczas wtorkowego testu nie był obecny przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un.

O przeprowadzeniu we wtorek przez Koreę Północną kolejnego testu pocisku balistycznego poinformowały wcześniej władze Korei Południowej i Japonii.

To już piąta próba rakietowa Korei Północnej od września

Była to piąta próba rakietowa Korei Płn. od początku września. Pjongjang testował m.in. pocisk dalekiego zasięgu, rakietę wystrzeloną z platformy kolejowej oraz pocisk, przedstawiany jako hipersoniczny.

Mimo międzynarodowych sankcji nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, Korea Północna pod przywództwem Kim Dzong Una znacznie zwiększyła swoje zdolności wojskowe. Pjongjang przeprowadził m.in. kilka prób jądrowych i pomyślnie przetestował rakiety balistyczne zdolne do dotarcia do Stanów Zjednoczonych.