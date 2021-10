Miecz należący prawdopodobnie do krzyżowca, który popłynął do Ziemi Świętej prawie tysiąc lat temu, został wydobyty z dna Morza Śródziemnego - poinformował w Izraelski Urząd do spraw Zabytków. Władze podkreśliły, że odkrycia dokonał nurek amator Szlomi Kacin.

Piękne i rzadkie znalezisko

Kacin, mieszkający w osadzie Atlit koło Hajfy, zauważył w trakcie nurkowania metalowe kotwice, fragmenty ceramiki, kamienie i tajemnicze ostrze. Okazało się, że ostrze jest częścią miecza, który zachował się w idealnym stanie i stanowi piękne i rzadkie znalezisko.

Oblepione organizmami morskimi metrowe ostrze, kabłąk i rękojeść miecza przyciągnęły uwagę nurka, badającego dno morza w pobliżu izraelskiego wybrzeża. Zagrzebaną dotychczas pod piaskiem pradawną broń odsłoniły prądy morskie.

Zlokalizowanie historycznych pozostałości ukrytych na dnie morskim często stanowi wyzwanie ze względu na stale zmieniające się warunki otoczenia. Z tego względu przypadkowe odkrycia mogą mieć duże znaczenie - twierdzą specjaliści.