25-letni Ali Harbi Ali, obywatel brytyjski somalijskiego pochodzenia, w piątek pojawił się w sądzie poprzez łącze wideo z londyńskiego więzienia Belmarsh, ale jedynie po to, by potwierdzić swoją tożsamość i datę urodzenia. Nie był pytany, czy przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Sąd poinformował również, że wstępne przesłuchanie Alego odbędzie się 5 listopada. Jego obrońca nie złożył wniosku o zwolnienie oskarżonego za kaucją i Ali będzie oczekiwał na proces w areszcie.

Ali został w czwartek formalnie oskarżony o zabójstwo Amessa oraz o to, że pomiędzy 1 maja 2019 r. a wrześniem 2021 r. przygotowywał akty terroru.

Amess, 69-letni poseł rządzącej Partii Konserwatywnej, który w Izbie Gmin zasiadał od 38 lat, został zamordowany 15 października w czasie odbywającego się w Leigh-on-Sea spotkania z wyborcami ze swojego okręgu. Na oczach co najmniej dwóch osób zabójca zadał Amessowi 17 ciosów nożem, po czym spokojnie czekał na przyjazd policji.