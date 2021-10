"Daily Telegraph": Polska ma prawo domagać się równego traktowania w UE

W Unii Europejskiej sprzeciw jest niedopuszczalny, więc Polska jest zmuszana przez Komisję Europejską do powrotu do szeregu, podobnie jak to było wcześniej z innymi mniejszymi krajami, ale wobec Niemiec takich gróźb nie ma - pisze we wtorek brytyjski "Daily Telegraph".

