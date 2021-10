W środę zarejestrowano 26 071 infekcji, 576 zgonów i 5366 hospitalizacji. To najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii. Poprzedniego dnia przeprowadzono największą dotychczasową liczbę szczepień przeciw Covid-19 - ok. 292 tys. W pełni zaszczepionych jest ok. 7,2 mln ludzi.

15 obwodów w czerwonej strefie

W kraju zaostrza się sytuacja epidemiczna. 30 października do tzw. czerwonej strefy przejdzie kolejnych siedem regionów, w tym m.in. kijowski i lwowski. W czerwonej strefie, w której łącznie będzie 15 z 24 obwodów, centra handlowe, restauracje, siłownie, kina itd. nie mogą przyjmować klientów, chyba że wszyscy pracownicy i odwiedzający są zaszczepieni. Łącznie w kraju zarejestrowano ponad 2,8 mln infekcji i 66,2 tys. zgonów.