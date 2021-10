Władze więzienia Kerobokan na Bali poinformowały, że wyrok 25-latki skrócono za dobre sprawowanie, co jest w Indonezji powszechną praktyką. Amerykanka została przekazana służbom imigracyjnym i czeka na deportację do rodzinnego kraju.

Reklama

Zabójstwo na wakacjach

Do zabójstwa doszło w 2014 roku, w pięciogwiazdkowym hotelu, gdzie Heather Mack spędzała wakacje razem ze swoim partnerem Tommy’m Schaeferem i matką – znaną w kręgach towarzyskich Chicago 62-letnią Sheilą von Wiese-Mack.

21-letni Schaefer, po długiej kłótni, którą częściowo zarejestrowały hotelowe kamery monitoringu, pobił kobietę na śmierć naczyniem na owoce, podczas gdy jej córka ukrywała się w łazience. Następnie para zapakowała ciało do walizki i porzuciła je w taksówce przed hotelem. Po kilku dniach oboje zostali aresztowani w pobliskim pensjonacie.

Mężczyzna odsiaduje wyrok 18 lat więzienia za morderstwo. Sąd uznał Mack za winną pomocy w dokonaniu zbrodni i skazał ją na 10 lat. Zbrodnia wstrząsnęła mieszkańcami Bali, gdzie do brutalnych przestępstw dochodzi bardzo rzadko.

W chwili popełnienia przestępstwa Mack miała 19 lat i była w ciąży. W więzieniu urodziła córkę. Według indonezyjskich mediów sześcioletnia obecnie dziewczynka wychowuje się w miejscowej rodzinie zastępczej. Jak poinformował w kwietniu adwokat skazanej, Yulius Benyamin Seran, Mack wnioskowała o to, by nieświadome sytuacji dziecko nie było razem z nią deportowane do USA. Jak dodał, kobieta nie chce, by jej córka była niepokojona przez amerykańskie i międzynarodowe media.