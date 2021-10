Biden podkreślił po spotkaniu z szefową UE: Tylko demokracje mogą znaleźć ważne rozwiązania.

Reklama

Odnosząc się do okresu swej prezydentury, stwierdził: USA i Unia Europejska w ostatnich dziewięciu miesiącach zjednoczyły się ponownie, by stawić czoła ważnym wyzwaniom, szukając tego, co je łączy. Dodał, że wiele spornych kwestii zostało już rozwiązanych.

Europa i Stany Zjednoczone są i będą dobrymi przyjaciółmi i będą dalej współpracować w sprawie wyzwań XXI wieku - oświadczył prezydent USA Joe Biden na spotkaniu z dziennikarzami.

Nowa era współpracy transatlantyckiej

Przywódca USA zapowiedział natychmiastowe zdjęcie ceł na europejską stal i aluminium. Komisja Europejska ma zaś zaproponować to samo w odniesieniu do amerykańskich produktów.

Dzisiaj - dodał Biden - USA i UE inaugurują nową erę współpracy transatlantyckiej, która przyniesie korzyści wszystkim naszym obywatelom, zarówno teraz, jak i sądzę w przyszłości.