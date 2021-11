Wywołał tym oburzenie wśród przedstawicieli FPOe, skrajnie prawicowej partii, wypowiadającej się przeciwko szczepieniu przeciw Covid-19 i negującej pandemię koronawirusa.Hintnera, burmistrza podwiedeńskiego Moedling (Dolna Austria) i członka Rady Narodowej z Partii Ludowej (OeVP), wzburzył program „Am Schauplatz” w państwowej telewizji ORF – relacjonuje portal Kurier. „W programie prezentowane były opinie przeciwników szczepień i teorie spiskowe – i to w dniu, w którym liczba infekcji poszybowała w górę” - przekazuje.

Wpis ten wywołał gwałtowną reakcję ze strony Udo Landbauera, polityka FPOe. To jakieś szaleństwo, co jest możliwe w dzisiejszych czasach. Burmistrz z OeVP publicznie wzywa do odmowy leczenia chorych, wyrzucenia ich na ulicę i pozostawienia własnemu losowi. To nieludzkie - oburzał się Landbauer.

"Szpitale pracują do granic możliwości"

Jednocześnie na burmistrza Moedling spadł grad wyzwisk ze strony obozu zwolenników „wolności, światowych spisków i przeciwników szczepionek” – jak określił to Hintner, który rozważał nawet zatrudnienie prawnika. Jednak Hintner podtrzymuje swoje zdanie, podkreślając, że nieludzkimi można nazwać tych, którzy się nie szczepią i zagrażają społeczeństwu. Nasze szpitale pracują do granic możliwości i tym należy się przede wszystkim zająć - cytuje burmistrza "Kronen Zeitung”.