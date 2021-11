Regnum to portal informacyjny o mocno prokremlowskiej narracji. Białoruskie media niezależne zwracają uwagę, że jest to pierwszy rosyjski środek masowej informacji, zablokowany przez Mińsk. Wcześniej doszło wprawdzie do blokady portalu "Komsomolskiej Prawdy w Biełarusi", a w efekcie - decyzją moskiewskiej centrali - do zamknięcia białoruskiej redakcji tej gazeta. Jednak na Białorusi nadal jest dostępny wydawany w Moskwie główny portal "Komsomolskiej Prawdy".

Portal zarzucał Łukaszence poniżanie Rosji

Z radością na blokadę portalu zareagowali prorządowi blogerzy, którzy wypominali Regnum rzekome popieranie protestów. Z kolei sam portal opublikował już co najmniej dwa krytyczne artykuły, w którym wypomina Alaksandrowi Łukaszence ataki na media i nielojalność wobec Rosji, a wręcz jej "poniżanie", zaś rosyjskiemu MSZ - tolerowanie represji wobec rosyjskich mediów i "tajny sojusz z Łukaszenką”. Pierwsze informacje o problemach z dostępem do portalu Regnum pojawiły się w sobotę.