Do co najmniej 11 masowych strzelanin doszło w USA w weekend Halloween; zginęło w nich co najmniej 12 osób, a 52 zostały ranne - podała stacja CNN.

Dwie osoby straciły życie i 12 odniosło obrażenia podczas niedzielnej imprezy w Joliet Township w pobliżu Chicago w stanie Illinois. Patrol policji pojawił się na miejscu zdarzenia po usłyszeniu około 12 wystrzałów i dostrzeżeniu ponad 100 osób uciekających z przyjęcia. Był to najbardziej krwawy incydent minionego weekendu. CNN definiuje masową strzelaninę jako taką, w której na skutek użycia broni palnej zginęły lub zostały ranne co najmniej cztery osoby. W trakcie pandemii w USA zanotowano wzrost liczby takich wydarzeń, co potwierdza tezę o związku pomiędzy przemocą a czynnikami społecznymi lub ekonomicznymi - podał portal stacji. Zgodnie z danymi grupy Gun Violence Archive w trakcie bieżącego roku w USA doszło do 599 masowych strzelanin, w 2020 roku do 611, natomiast w 2019 roku - do 417.