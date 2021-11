W komunikacie prasowym stwierdzono, że dotychczasowe leczenie doprowadziło do poprawy stanu zdrowia prezydenta, co pozwoliło na zmianę miejsca opieki. UVN podkreślił, że informacja została podana za zgodą głowy państwa. Zeman trafił na oddziału intensywnej opieki medycznej UVN 10 października br. Zdaniem Kancelarii Prezydenta przyjęcie do szpitala było wcześniej zaplanowane. Prezydent ma problemy z wątrobą, cierpi na cukrzycę i związaną z nią neuropatią.

Poza OIOM Zeman będzie mógł spotkać się z premierem Andrejem Babiszem, którego rząd kończy funkcjonowanie oraz z liderem Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), kandydatem nowej większości poselskiej na premiera, Petrem Fialą. Politycy zapowiadali swoje spotkanie z prezydentem po zakończeniu leczenia na OIOM.

Choroba i pobyt Zemana w szpitalu nie miały dotąd wpływu na kalendarz związany przeprowadzonymi 8 i 9 października wyborami do Izby Poselskiej. W przyszłym tygodniu prezydent musi, zgodnie z konstytucją, przyjąć dymisję urzędującego premiera i powierzyć mu wykonywanie obowiązków do czasu utworzenia nowego gabinetu. Prezydent musi powierzyć jednemu z polityków misję utworzenia nowego rządu.

Zmiana w leczeniu prezydenta i podjęcie przez niego obowiązków głowy państwa, będzie oznaczać także, że planowane na przyszły tydzień posiedzenie Senatu dotyczące ewentualnego czasowego lub trwałego pozbawienia Zemana urzędu będzie bezprzedmiotowe.