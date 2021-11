Według lekarza, byłego rektora Uniwersytetu Karola w Pradze Tomasza Zimy, członkowie konsylium między 26 października a 1 listopada zapoznali się z dokumentacją medyczną prezydenta i mieli okazję go zbadać. W piątek uzgodnili diagnozy i sposób leczenia oraz wydali niektóre zalecenia lekarzom prowadzącym.

- Stan zdrowia prezydenta nadal wymaga opieki szpitalnej i obecnie nie może on w pełni poświęcić się obowiązkom zawodowym - powiedział Zima.

Według konsylium trudno ustalić rokowania co do stanu zdrowia głowy państwa i będą one zależeć od rozwoju jego choroby, którą zdaniem specjalistów trudno się leczy. - Niezbędna jest także aktywna współpraca pacjenta - powiedział Zima i dodał, że decyzja konsylium była jednomyślna. Przekazał, że prezydent trafił do szpitala w ciężkim stanie, który pod każdym względem się poprawia.

Przyjmie dymisję Babisza

Zeman przebywa w Centralnym Szpitalu Wojskowym od 10 października. Do czwartku był leczony na oddziale intensywnej opieki medycznej, obecnie jest na oddziale rehabilitacji. W związku z brakiem pełnych informacji na temat stanu zdrowia prezydenta senatorzy zastanawiali się, czy nie należałoby zwołać posiedzenia obu izb parlamentu i rozpocząć procedury przekazania uprawnień głowy państwa przewodniczącemu Izby Poselskiej i premierowi. Po przedstawieniu informacji przez Zimę przewodniczący Senatu Milosz Vystrczil oświadczył, że nie widzi powodu do rozpoczynania tej procedury, tak długo jak Zeman jest w stanie wykonywać przynajmniej najważniejsze obowiązki głowy państwa.

Zeman zapowiedział w piątek w wywiadzie dla radia Frekvence 1, że przyjmie dymisję urzędującego gabinetu Andreja Babisza i planuje powierzyć stanowisko premiera liderowi Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) Petrowi Fiali, który po wyborach parlamentarnych z 8 i 9 października dysponuje w Izbie Poselskiej większością 108 mandatów.