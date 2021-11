Wicedyrektor stanowego departamentu zdrowia dr P.D. Gandal poinformował, że personel medyczny zdołał ewakuować 7 pacjentów z ogarniętego pożarem oddziału. Dwie osoby znajdują się w stanie krytycznym, kondycja pozostałych jest stabilna - poinformowała w rozmowie z agencją Reutera.

Premier Narendra Modi wyraził na Twitterze smutek z powodu wypadku i przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Oby ranni jak najszybciej powrócili do zdrowia - napisał.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura stanowa wszczęła śledztwo mające wyjaśnić przyczynę pożaru.

Sytuacja w indyjskich szpitalach jest dramatyczna, w wielu z nich okresowo brakuje tlenu i nie ma dostępu do respiratorów. Zdarza się, że chorzy leżą na korytarzach, a pracownicy medyczni pracują niemal na okrągło.

To nie pierwszy pożar w szpitalu, którego ofiara padają indyjscy pacjenci chorujący na Covod-19. 23 kwietnia w stanie Maharasztra doszło do pożaru w szpitalu jednoimiennym w Bombaju. Życie straciło w nim 12 pacjentów. Wcześniej w innym z bombajskich szpitali doszło do eksplozji butli z tlenem. W wyniku wybuchu życie straciło 22 pacjentów.

Z kolei w pożarze, jaki wybuchł w maju na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w mieście Bharuch na północy kraju w stanie Gudźarat zginęło 18 osób. Wśród ofiar było dwóch pracowników medycznych i 16 chorujących na Covid-19. Przyczyną pożarów był najczęściej zły stan instalacji elektrycznej.