W sobotę około godziny 9 rano w pociągu ICE między Ratyzboną a Norymbergą na południu Niemiec doszło do ataku nożownika. Trzy osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Zatrzymany na miejscu ataku nożownik to 27-letni Syryjczyk Abdalrahman A. - pisze dziennik "Bild".

Napastnik mieszka w Niemczech prawdopodobnie od 2014 roku. Reklama Są ofiary śmiertelne W pociągu relacji Ratyzbona - Hamburg było około 300 pasażerów - informuje "Bild". Ofiarami są trzej mężczyźni w wieku 26, 39, 60 lat. Według policji, tło przestępstwa jest na razie niejasne i jest przedmiotem śledztwa. Nie ma informacji o kolejnych sprawcach. Na Twitterze w sprawie ataku zabrał głos federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer. "Okrutny atak nożownika w ICE jest straszny” – czytamy w tweecie Steve'a Altera, rzecznika prasowego Seehofer. Minister spraw wewnętrznych życzył wszystkim rannym szybkiego powrotu do zdrowia i podziękował służbom ratunkowym. Atak nożownika w pociągu w Niemczech Zobacz również Minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann również skomentował atak nożownika. W wypowiedzi dla "Bilda" stwierdził: Jestem wstrząśnięty strasznym atakiem nożownika, który miał miejsce dzisiaj na pokładzie ICE (...). Dziękuję policji i służbom ratowniczym za szybkie dotarcie i pomoc rannym pasażerom. Policja pracuje na pełnych obrotach, aby jak najszybciej wyjaśnić tło tej strasznej zbrodni i motywy działania sprawcy. Należy również zbadać, w jakim stopniu występują problemy psychologiczne - powiedział Hermann. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję