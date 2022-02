Komitet Śledczy Białorusi zorganizował konferencję prasową z udziałem dezertera z polskiego wojska, Emila Cz. Mężczyzna przyznał się przed kamerami do zabicia ok. 20 osób dziennie od 9 do 18 czerwca. Mówił o "masowych egzekucjach" na polsko-białoruskiej granicy, które nadzorować miał kontrwywiad wojskowy. Jego wypowiedzi z konferencji o tytule "Ludobójstwo uchodźców w Polsce - świadectwo żołnierza Emila Cz." chętnie cytują białoruskie reżimowe media.

"Jestem tutaj, aby opowiedzieć o okropnościach ludobójstwa na granicy polsko-białoruskiej. Powinniśmy oddać hołd ludziom, którzy zginęli" - mówił Cz. na konferencji. Jak twierdził, na granicy podczas jego dziesięciodniowego pobytu zginąć miało ok. 700 osób. Opowiadał też, że zwłoki zrzucano do specjalnie przygotowanych dołów. Reklama Nad wszystkim nadzór miał mieć - jak powiedział Emil Cz. - polski kontrwywiad wojskowy. Słowa Emila Cz. chętnie cytują propagandowe białoruskie oraz rosyjskie media. Polska utrzymuje, że wypowiedzi uciekiniera to kłamstwa, które "są pożywką dla propagandy przeciwko naszemu krajowi". Reklama Do sprawy dezercji i udzielanych stronie białoruskiej informacji wielokrotnie odnosił się rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. "Białoruska propaganda wykorzystuje Emila Cz., dezertera, który zdradził własną Ojczyznę i uciekł na Białoruś, do uwiarygodnienia absurdalnych oszczerstw przeciwko Polsce. Więcej takich prób prawdopodobnie nastąpi" - pisał. Jak wyjaśniał Żaryn "słowa dezertera przeciwko Polsce są niewiele warte". "Ten człowiek na własne życzenie stał się zakładnikiem białoruskich służb. Musi kłamać pod dyktando Łukaszenki, by uniknąć odpowiedzialności" - pisał. Za Emilem Cz., żołnierzem, który uciekł za granicę RP, został wystawiony list gończy. Z ustaleń śledczych wynika, że pełnił on służbę w okolicach przejścia granicznego z Białorusią w miejscowości Narewka, ale 16 grudnia "opuścił wyznaczony posterunek i w celu trwałego uchylania się od pełnienia służby wojskowej uciekł za granicę Polski na terytorium Republiki Białorusi". Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję