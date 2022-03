Po nadzwyczajnym szczycie NATO prezydent wskazywał, że samo zawieszenie broni na Ukrainie to za mało, bo Rosjanie wykorzystaliby je po to, by się przegrupować, uzupełnić zapasy, a następnie zaatakować Ukrainę z jeszcze większą siłą i brutalnością. - Jeżeli miałoby dość do zawieszenia broni, to musi być zawieszenie broni, które będzie połączone z wycofaniem sił rosyjskich z międzynarodowo uznanych terenów Ukrainy, z terenów państwa ukraińskiego uznanego międzynarodowo - podkreślam to bardzo mocno - oświadczył Duda.

- Wszyscy jednoznacznie mówili: musimy wspierać Ukrainę ze wszystkich sił. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której Władimir Putin, w której Rosja wygra tę wojnę, ta wojna nie może zostać przez Rosję wygrana - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że zwycięstwo Rosji oznaczałoby niebezpieczeństwo dla wschodniej flanki Sojuszu, a także całego NATO. - Trzeba prowadzić dyplomację, ale oprócz tego trzeba także stosować twarde środki, które będą Rosję przywoływały do porządku i które będą od Rosji twardo wymagały powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego - dodał prezydent.

Prezydent zaznaczył, że nie było głosu sprzeciwu wobec zwiększenia obecności Sojuszu na wschodniej flance. - Zaproponowałem wysuniętą obecność obronną z dodatkowymi siłami zbrojnymi i sprzętem; będzie się toczyć dyskusja na ten temat - powiedział

Jak powiedział Andrzej Duda, podczas obrad prezydent USA "twardo i zdecydowanie zadeklarował, że art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego będzie w razie potrzeby uruchomiony".