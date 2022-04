W niedzielę ukraińskie władze i dziennikarze opublikowali wstrząsające zdjęcia i nagrania z przedmieść Kijowa, z których wyparto rosyjskie wojska. Na filmach widać olbrzymie zniszczenia i liczne ciała ofiar, leżące na ulicach bez broni i w cywilnych ubraniach. "Nowa Srebrenica. Ukraińskie miasto Bucza było w rękach rosyjskich bydlaków przez kilka tygodni. Miejscowi cywile byli poddawani arbitralnym egzekucjom, niektórzy z rękami związanymi na plecach, ich ciała rozrzucone są na ulicach miasta" – napisało na Twitterze ukraińskie ministerstwo obrony.

Reklama

"Sprawcy muszą zostać surowo ukarani"

Zbrodnie, których Rosjanie dopuścili się na blisko 300 mieszkańcach Buczy i w innych miastach wokół Kijowa, trzeba nazwać ludobójstwem i jak ludobójstwo rozliczyć. Wszyscy sprawcy tych zbrodni – zarówno pośredni, jak i bezpośredni – muszą zostać surowo ukarani przez międzynarodowe trybunały - napisał w niedzielę na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Stwierdził, że masakra w Buczy to więcej niż sygnał alarmowy dla Europy i całego świata. "To rozdzierający krzyk o sprawiedliwość, o wolność, o prawo do życia. O podstawowe i uniwersalne wartości. Unia Europejska musi skonfiskować majątek Rosji w bankach zachodniej Europy. Skonfiskować majątek rosyjskich oligarchów. Unia musi jak najszybciej zerwać wszystkie handlowe stosunki z Rosją. Europejskie pieniądze muszą przestać płynąć na Kreml. Bandycki i coraz bardziej totalitarny reżim Putina zasługuje tylko na jedno – na takie sankcje, które wreszcie zaczną działać" - oświadczył premier.

Reklama

Morawiecki: Ukraina musi dostać więcej broni

Podkreślił, że Ukraina musi dostać więcej broni, żeby mogła bronić dzieci i kobiety z Buczy, z Mariupola i setek innych miejsc. To nasz polityczny i moralny obowiązek. Dość lawirowania i fałszywych gestów. Dość!- napisał Morawiecki. Zwrócił się także do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Domagam się jak najszybszego zwołania Rady Europejskiej w sprawie zbrodni rosyjskich i w sprawie skutecznych sankcji"- napisał szef polskiego rządu.

Wpis Morawieckiego został opublikowany także w języku angielskim.