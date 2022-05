Kwiat jest przepiękny, jest niezwykły - powiedziała PAP Agata Kornhauser-Duda. To jest odmiana tulipana papuziego strzępiastego; ma niezwykły kolor, bo jest to mieszanka fuksji z czerwienią- podkreśliła. W trakcie niedzielnej uroczystości Para Prezydencka - zgodnie z tradycją - nadając imię nowej odmianie tulipana, podlała go szampanem. Podczas swojego przemówienia Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że to właśnie tulipany otrzymała od Andrzeja Dudy, kiedy się jej oświadczał.

Pierwsza Dama zapytana przez PAP, czy kwiaty nazwane w niedzielę jej imieniem przypominają te, które dostała wówczas od męża powiedziała, że to są trochę inne kwiaty od tych, które dostałam od Andrzeja. Od męża dostaję tulipany, które nie są strzępiaste, i które aż tak nie rozkwitają - dodała. PAP zapytała Pierwszą Parę, jakie kwiaty - od teraz - będzie dostawała małżonka prezydenta. Też już zapytałam o to męża - powiedziała Agata Kornhauser-Duda. Prezydent odpowiedział zagadkowo: zobaczymy. Mam nadzieję, że będziemy mogli wyhodować u nas w domu tego tulipana. W pałacu prezydenckim na pewno zrobimy grządkę z tymi tulipanami. Na pewno będzie przy nas - stwierdził prezydent Andrzej Duda.

Uroczystość odbyła się na targach tulipanów

Uroczystość nadania nowej odmianie tulipana imienia Agaty Kornhauser-Dudy odbyła się w niedzielę podczas 12. Międzynarodowych Targów Tulipanów w Chrzypsku Wielkim. Wydarzenie – zorganizowane po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią - przyciągnęło w niedzielę do miejscowości tłumy odwiedzających. Po oficjalnej ceremonii związanej z nadaniem imienia nowej odmianie tulipana, Para Prezydencka przez kilkadziesiąt minut rozmawiała z mieszkańcami i chętnie pozowała do wspólnych fotografii.