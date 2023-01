Francuzi, a potem Amerykanie i Niemcy, zapowiedzieli już przekazanie opancerzonych pojazdów rozpoznawczych i bojowych wozów piechoty.

Reklama

Również minister obrony Grecji Nikolaos Panajotopulos mówił, że aby zwiększyć tempo dostaw dla Kijowa, Ateny mogą zrezygnować z szybkiego odbioru zamówionych przez siebie niemieckich pojazdów. Cytowany przez „Wall Street Journal” amerykański urzędnik mówi, że to efekt wzrostu zaufania do Ukrainy i jej zdolności do efektywnego użycia darowanego sprzętu.

CZYTAJ WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU "DZIENNIK GAZETA PRAWNA">>>