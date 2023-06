Trzy różne samoloty słyszały odgłosy w tym samym czasie. Odgłosy te są powtarzalne. W świecie przyrody nie ma niczego, co powtarzałoby się co 30 minut. W tym momencie musimy założyć, że to zaginiona łódź podwodna i szybko udać się w to miejsce, zlokalizować ją i wysłać tam roboty, aby ustalić, gdzie ona się dokładnie znajduje - powiedział Gallo.

Poszukiwanie Titana

Wynurzenie nie może nastąpić natychmiast, musi być stopniowe - podkreślił ekspert. Titan, mała komercyjna łódź podwodna firmy OceanGate, poszukiwana jest od niedzieli, kiedy straciła łączność 105 minut po rozpoczęciu 4-kilometrowej podróży na dno Atlantyku, by zwiedzić wrak Titanica.

Według ekspertów, cytowanych w czwartek przez "The Guardian", tlen na pokładzie zaginionej łodzi podwodnej Titan skończy się o godzinie 13.08 czasu polskiego.

"Głębia oceanu jest oszałamiająca"

O tym, że akcja poszukiwacza nie należy do najłatwiejszy świadczy animacja, która wizualizuję jak głęboko łódź mogła zejść pod wodę.