Śmigłowiec należący do linii lotniczych Manang Air lecący z Solukhumbu do Katmandu w Nepalu z sześcioma osobami na pokładzie zaginął we wtorek rano - poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne media nepalskie.

Śmigłowcem leciało sześć osób - nepalski pilot i pięciu pasażerów z Meksyku. Łączność z helikopterem została utracona około godziny 10.00 czasu nepalskiego (6.15 w Polsce) - przekazały lokalne władze.