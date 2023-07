Tatry to góry leżące w granicach nie tylko Polski, ale również Słowacji. Planując wakacje w Tatrach warto zatem rozważyć zwiedzanie ich od strony naszych południowych sąsiadów. Zachętą są na pewno: mniejsza liczba turystów, spokojniejszy ruch samochodowy oraz wiele malowniczych szlaków i miejscowości. W przeciwieństwie do jednego, najbardziej obleganego w Polsce Zakopanego, na Słowacji znajduje się kilka popularnych górskich kurortów, dzięki czemu turyści mają dla siebie więcej przestrzeni. Co zatem warto zwiedzić w Tatrach Słowackich?

Wakacje w Tatrach Słowackich: Szlak na Rysy

Rysy to najwyższy szczyt Polski zlokalizowany na granicy polsko-słowackiej. Ma on trzy wierzchołki, z których najwyższy jest położony na wysokości około 2500 m n.p.m. Co roku do jego zdobycia przymierza się duża liczba turystów. Szlak na Rysy od strony naszych południowych sąsiadów jest nieco łatwiejszy do przejścia, jednak i tak wymaga dobrej kondycji fizycznej. Niebieski szlak rozpoczyna się przy jednym z przystanków kolejki elektrycznej w Tatrach Wysokich, prowadzi nad Popradzki Staw, a następnie w górę Doliny Mięguszowieckiej. Tam krzyżuje się z czerwonym szlakiem na Rysy. Cały szlak ma długość około 19 km.

Malownicze jeziora w Tatrach Słowackich

Po stronie słowackiej znajduje się wiele malowniczych zbiorników wodnych, m.in: Wielki Hińczowy Staw, Jezioro Szczyrbskie oraz Popradzki Staw.

Największy i jednocześnie najgłębszy staw po słowackiej stronie Tatr to Wielki Hińczowy Staw (Veľké Hincovo pleso) o powierzchni ponad 20 ha. Położony jest w Dolinie Hińczowej stanowiącej część Doliny Mięguszowieckiej.

Jezioro Szczyrbskie (Štrbské Pleso) to nazwa nie tylko zbiornika wodnego, ale także urokliwej miejscowości położonej u podnóża Tatr Wysokich na wysokości około 1350 m n.p.m. Warto je odwiedzić w każdej porze roku, pełni bowiem rolę zarówno malowniczego miejsca letniego wypoczynku, jak również ośrodka sportów zimowych (dysponuje dobrymi trasami narciarskimi, trasami biegowymi oraz kompleksem skoczni narciarskich).

Popradzki Staw (Popradské pleso) to zbiornik wodny położony w odnodze Doliny Mięguszowieckiej w słowackich Tatrach Wysokich. To jedno z najbardziej malowniczych tatrzańskich jezior. Piękny i z zachwycającymi widokami jest także prowadzący do niego czerwony szlak biegnący ze Szczyrbskiego Jeziora, który przechodzi zboczami Skrajnej Baszty. Sam zbiornik ma powierzchnię prawie 19,8 ha, co czyni go drugim pod względem wielkości jeziorem w Tatrach Słowackich.

Litworowy Staw i Dolina Białej Wody

Dolina Białej Wody to jedyna w Tatrach dolina typu alpejskiego. Uważana jest za najpiękniejszą dolinę Tatr Wysokich. Można w niej podziwiać wspaniałe górskie jeziora (m.in. Litworowy Staw położony na wysokości 1860 m n.p.m.) i tatrzańskie szczyty takie jak Rysy, Zadni Grelach czy Młynarz.

Wakacje bez tłumów: Dolina Rohacka i Dolina Staroleśna

Dolina Rohacka to malownicze miejsce w Tatrach Zachodnich. Można w niej podziwiać piękne wodospady oraz grupę jezior górskich. W otoczeniu doliny leżą granie i szczyty: Rohacze (Płaczliwy i Ostry), Trzy Kopy, Salatyńskiego oraz Wołowiec. Natomiast w Dolinie Staroleśnej znajduje się aż 27 niewielkich Staroleśnych Stawów oraz kilka stawków okresowych. Największy z nich to Zmarzły Staw Staroleśny o powierzchni 1,7 ha.