Niemieckie miasto daje pracownikom wybór

Miasto Wedel, w powiecie Pinneberg, leży w najbardziej wysuniętym na północ, graniczącym z Danią kraju związkowym Niemiec, Szlezwik-Holsztyn.

Władze tego miasta już w kwietniu zapowiedziały, że w ciągu najbliższych miesięcy będą wprowadzać nowy model pracy. Czterodniowy tydzień pracy ma być zachętą dla pracowników. Miasto daje im możliwość wyboru. Te same obowiązki w niezmienionym czasie pracy i za tę samą płacę mogą wykonać w cztery dni i mieć trzy dni wolnego, albo tak jak do tej pory pracować przez pięć dni.

"Sektor publiczny nie płaci tak dobrze, jak firmy na wolnym rynku. Musimy zdobywać punkty w innych obszarach. W całych Niemczech stracimy 1,3 miliona pracowników w sektorze publicznym w ciągu najbliższych ośmiu do dziesięciu lat. Oznacza to, że mamy ogromne zapotrzebowanie na personel, a jednocześnie jest około 30 procent mniej potencjalnych kandydatów" - powiedział portalowi ndr.de Jörg Amelung, urzędnik odpowiedzialny za kadry w urzędzie miasta Wedel.

Opinie pracowników są podzielone. "Dla mnie to nie jest dobre rozwiązanie. Musiałbym wtedy pracować do jedenastu godzin dziennie. To za długo” – oceniła urzędniczka z działu kadr Britta Wünsch. Inny urzędnik uważaczterodniowy tydzień pracy za bardzo atrakcyjną ofertę. Philipp Körner, szef wydziału meldunkowego, jest ciekaw, czy jego zespół poradzi sobie bez niego jeden dzień w tygodniu.

Niemcy coraz bliżej czterodniowego tygodnia pracy

Miasto Wedel to pierwszy samorząd w Niemczech, który zdecydował się na takie rozwiązanie. W kraju stosuje je już część firm.

"Czterodniowy tydzień pracy zwiększa równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym pracowników, a tym samym może również zwiększyć atrakcyjność firm” – mówi niemieckiemu portalowi RND Sophie Jänicke, członek zarządu związku zawodowego IG Metall.

Jak podaje telewizja publiczna ZDF od lutego 2024 roku 50 niemieckich firm z różnych branż będzie testować czterodniowy tydzień pracy jako pilotażowy projekt przez pół roku. Godziny pracy mają być odpowiednio skrócone. Testy odbędą się we współpracy z naukowcami, w ramach inicjatywy 4 Day Week Global, która takie badania z sukcesem przeprowadziła już w wielu krajach Europy i świata.

Czterodniowy tydzień pracy w innych krajach Europy

Pilotażowy program rusza także w Szkocji. Jak podaje "The Times” szkocki rząd umożliwi urzędnikom przejście na czterodniowy system pracy. Testy mają potrwać 12 miesięcy.

Czterodniowy tydzień pracy przetestowały już firmy m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Nowej Zelandii, a także w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Zdecydowana większość firm była na tyle zadowolona z efektów, że postanowiła wprowadzić rozwiązanie na stałe. A wynikom przyglądają się rządzący.

W Wielkiej Brytanii w programie czterodniowego tygodnia pracy wzięły udział prawie 3 tysiące pracowników w 61 firmach. Większość pracodawców odnotowała wzrost przychodów, przypływ pracowników i mniej odejść z pracy, a także mniejsze wypalenie zawodowe. Udało się skrócić łączny czas pracy do około 33 godzin.

Jako pierwszy kraj w Europie czterodniowy tydzień pracy wprowadziła Belgia. W ubiegłym roku belgijscy pracownicy uzyskali prawo do wykonywania pełnego tygodnia pracy w ciągu czterech dni (38 godzin) zamiast zwykłych pięciu bez utraty wynagrodzenia