Powodem zmiany czasu na letni i zimowy jest przede wszystkim efektywne i jak najdłuższe wykorzystywanie światła dziennego. W Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzamy czas letni na pół roku, pod koniec marca, co oznacza zakończenie obowiązywania czasu zimowego. Następnie, pod koniec października przechodzimy z powrotem na czas zimowy.

Dlaczego zmieniamy czas?

Na mocy unijnej dyrektywy UE 2000/84/EC państwa członkowskie są zobowiązane dwa razy w roku do zmiany czasu w tym samym terminie. Zapobiega to wszelkim utrudnieniom i dezinformacji, a także pozwala na efektywne wykorzystywanie światła dziennego w danym okresie roku.

W Polsce wprowadzono zmianę czasu w 1919 roku, a następnie w czasie okupacji hitlerowskiej dopasowano zmianę czasu do terminów, które obowiązywały w Rzeszy Niemieckiej, później obowiązywała ona też w latach 1946-1949, 1957-1964 i nieprzerwanie od 1977 roku. Do 1995 roku przesuwaliśmy wskazówki na czas zimowy w ostatnie niedziele września.

Kiedy w tym roku zmieniamy czas na zimowy?

Co roku zmiana czasu z letniego na zimowy odbywa się w ostatnią niedzielę października. W tym roku będziemy musieli przestawić wskazówki zegarów 29 października 2023 roku, w nocy w soboty na niedzielę o godzinę do tyłu, tj. z 3:00 na 2:00. Cofnięcie wskazówek zegara to dobra wiadomość dla osób, które lubią się wyspać, bo w tym dniu będziemy spać o godzinę dłużej. Zmiana czasu na zimowy oznacza, że dzień będzie krótszy o godzinę.

Czy Unia Europejska zrezygnuje ze zmiany czasu?

Parlament Europejski planował zniesienie zmiany czasu w państwach unijnych. Jednak prace nad tym planem zostały zawieszone z powodu pandemii. Ministerstwo Rozwoju i Technologii w październiku 2021 roku rozpoczęło prace nad rozporządzeniem dotyczącym wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026. Powodem do rozpoczęcia prac było wezwanie Komisji Europejskiej do przygotowania przepisów prawnych, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia związane ze zmianami czasu. Według obecnie obowiązujących w Polsce przepisów zmiana czasu w naszym kraju będzie obowiązywać co najmniej do 2026 roku.

W Meksyku i Jordanii nie obowiązuje zmiana czasu

Dwa razy w roku mieszkańcy prawie 70 państw przestawiają wskazówki zegarków. Natomiast ponad 100 krajów świata nie stosuje zmiany czasu. Od niedawna wskazówek nie muszą też przesuwać mieszkańcy Meksyku i Jordanii. W ubiegłym roku Meksykanie zmienili czas z letniego na zimowy i już przy nim zostali. Natomiast mieszkańcy Jordanii wybrali czas letni.