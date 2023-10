Polska wysłała dwa wojskowe samoloty transportowe C-130 Hercules w celu ewakuacji obywateli z Izraela, a później tego samego dnia kolejne samoloty Boeing w celu zabrania większej liczby osób.

Jak donosi portal RMF FM ewakuacja Polaków jest dziś utrudniona ze względu na awarię jednego z wojskowych samolotów. Wojsko nie ujawnia, co się zepsuło ale jak ustaliło RMF FM, "to usterka, którą można naprawić na miejscu". Naprawa może potrwać kilka godzin.

Ewakuacja Polaków

Chcę zapewnić, że będziemy tak długo prowadzić akcję ewakuacyjną jak długo polscy turyści będą zainteresowani tą formą powrotu do naszego kraju. Już uruchomiliśmy most ewakuacyjny korzystając ze współpracy z Grecją. Na Krecie jest zgromadzony nasz potencjał wojskowy. Będziemy prowadzili loty z Krety do Tel Awiwu, potem w drugą stronę z Tel Awiwu do Krety, a następnie do Polski. Zamierzamy zmaksymalizować możliwość ewakuacji i skrócić czas oczekiwania na pomoc - mówił Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej.