Demonstranci nieśli flagi palestyńskie i skandowali "Gazo, Paryż jest z tobą". Wzywali do zawieszenia broni i wyrażali solidarność z ofiarami izraelskich ataków odwetowych na Strefę Gazy, w których potwierdzono już śmierć ponad 4700 osób. Zezwolenie na demonstrację zostało zatwierdzone w czwartek. Wcześniej nie wydawano na propalestyńskie demonstracje zgody, jednak sąd w Paryżu uchylił decyzję policji o zakazie ich organizowania - napisał Reuters.

Paryż protestował na rzecz Palestyny

Protest w Paryżu został zorganizowany przez kolektyw Na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju między Palestyńczykami i Izraelczykami (Pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israeliens), w którego skład którego chodzi ponad 40 organizacji, w tym partie polityczne i związki zawodowe.

Szczyt pokojowy w Kairze

Na szczycie pokojowym, który odbył się w sobotę w Kairze, francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna powiedziała, że Izrael ma prawo do samoobrony i musi przestrzegać prawa międzynarodowego, a korytarz humanitarny do Strefy Gazy jest konieczny i może doprowadzić do zawieszenia broni.

W niedzielę podobny protest odbył się również w Brukseli, gdzie demonstrowało około 12 tys. osób. Wznoszono okrzyki "Wolna Palestyna". Protestujący zatrzymali się przed siedzibą Komisji Europejskiej.