Zniszczone zostały tak zwane pietre d’inciampo, upamiętniające ofiary Holokaustu. Tabliczki to projekt niemieckiego artysty Guntera Demniga. Są to kwadraty z mosiądzu, przypominające kostkę brukową. Pierwszy akt wandalizmu zanotowano we wtorek, drugi w środę. Trwa ustalanie, czy tabliczki zostały oblane farbą czy podpalone.

Antysemickie incydenty w Europie

Włoskie media zauważają, że do tych incydentów doszło w dniach, w których antysemickie epizody notuje się w Europie, między innymi w Paryżu, po ataku Hamasu na Izrael 7 października i rozpoczęciu operacji sił izraelskich w Strefie Gazy.

Zniszczenie tabliczek potępił burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri. Prezes stołecznej wspólnoty żydowskiej Victor Fadlun oświadczył: Jeśli potwierdzi się, że jest to umyślny akt profanacji, byłoby to coś bardzo poważnego. Tabliczki mają dla naszej społeczności i dla wszystkich rzymian wzniosłe i dramatyczne znaczenie pamięci i hołdu dla ofiar antysemickiego szaleństwa.

Główny rabin Wiecznego Miasta Riccardo Di Segni powiedział dziennikowi "La Stampa": "Naszą, Żydów winą jest to, że żyjemy i mamy odwagę się bronić".

Z Rzymu Sylwia Wysocka