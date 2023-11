Dzisiaj jest dzień wyjątkowy w kulturze polskiej. Dzień, kiedy pamiętamy o wszystkich, którzy odeszli. Jest to również dzień ważny dla wszystkich Żydów tutaj, w Polsce – powiedział w środę ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne na uroczystości upamiętniającej "Znicze ku pamięci zamordowanych przez Hamas" na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie.

"Najbardziej tragiczny dzień w historii żydowskiej od Holokaustu"

Prawie cztery tygodnie temu widzieliśmy najbardziej tragiczny dzień w historii żydowskiej od Holokaustu. Tysiąc czterysta osób zamordowanych – przekazał Livne. Zaznaczył, że "wraz z naszymi przyjaciółmi w Polsce i na świecie" dokona wszelkich starań, by pamięć ofiar nie poszła na marne i żeby takie wydarzenie nigdy więcej nie miało miejsca. Pamiętamy także o nich dzisiaj, tutaj i mówimy: Nigdy więcej – podkreślił.

Obecny na uroczystości upamiętniające ofiary ataku Hamasu Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, wskazał, że "jesteśmy tutaj, by żałować, modlić się, płakać razem – to bardzo ważne". Zwrócił się również do obecnych z prośbą, by każdy mówił, "co to znaczy 7 października dla narodu żydowskiego, dla moralnego człowieka". Mamy obowiązek, by ta prawda nie pozostawała tylko w nas. Żeby inny człowiek też rozumiał te tragiczne sytuacje – powiedział naczelny rabin Polski.

Atak Hamasu na Izrael

Dodał, że do modlitwy El Malei Rachamim (żydowska modlitwa za duszę zmarłego – red.) powinno się dodać imię człowieka, za którego jest ona skierowana. Ale jeżeli ja będę wyczytywał każdego człowieka przez pięć sekund, to trwałoby to jakieś dwie godziny – zauważył i zaznaczył, że pozwala to zrozumieć skalę tragedii z 7 października.

Uderzenie Hamasu, przeprowadzone 7 października ze Strefy Gazy, skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od 24 dni konfliktu zginęło już około 1,4 tys. obywateli Izraela i ponad 8,5 tys. mieszkańców Strefy Gazy.