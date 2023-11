- Myśleli, że nas zamatują, ale tak się nie stało – powiedział Zełenski, odpierając niedawne sugestie amerykańskich urzędników wojskowych, innych sojuszników, a nawet naczelnego wodza ukraińskich sił zbrojnych, że wojna znalazła się w impasie po 20 miesięcy zaciętych walk. - Nie sądzę, że jest to impas – powiedział.

Jednak stwierdzenia Zełenskiego ostro kontrastują z uwagami Walerija Załużnego, naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy, który w zeszłym tygodniu powiedział "The Economist" , że "najprawdopodobniej nie będzie głębokiego i pięknego przełomu" pomimo rozpoczętej w czerwcu kontrofensywy. Powolny postęp spowodował narastającą krytykę ze strony części najbliższych partnerów Kijowa pod adresem sposobu, w jaki aktualnie Ukraina prowadzi wojnę i podsycił wątpliwości co do zdolności Ukrainy do zwycięstwa.

Takie stanowiska oraz wypowiedź Załużnego najpewniej miały wpływ na zeszłotygodniową decyzję Zełenskiego o zwolnieniu dowódcy ukraińskich Sił Operacji Specjalnych i zastąpieniu go wojskowym, który według prezydenta "może zwiększyć władzę” w jednostce.

Zełenski w NBC News powiedział, że Ukraina rozważa zmianę swojej strategii. - Nasze wojsko wymyśla różne plany, podejmuje różne operacje, aby szybciej posuwać się naprzód i niespodziewanie uderzyć w Federację Rosyjską – powiedział.

Przyznał też, że postęp Ukrainy w wojnie jest powolny i że w miarę przeciągania się konfliktu "postępuje zmęczenie". Upierał się jednak, że jego wojsko "nadal jest bardziej zmotywowane niż jakikolwiek Rosjanin, który przybył na Ukrainę, aby zabijać".

Zełenski oskarżył Rosję o wspieranie Hamasu

Uznając, że wojna Izrael-Hamas oznacza, że ​​Stany Zjednoczone są proszone o zapewnienie funduszy i zasobów w dwóch konfliktach, Zełenski oskarżył Rosję o odgrywanie roli w obu wojnach poprzez sponsorowanie Hamasu, dodając, że "cały świat powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać tę wojnę" na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Ukrainy powtórzył też w rozmowie apel do Stanów Zjednoczonych o dostarczenie większej ilości broni. Zełenski podkreślił, że ważne jest, aby sojusznicy jego kraju nadal zapewniali wsparcie, ponieważ Kijów broni "wspólnych wartości", takich jak demokracja. - Jeśli Rosja nas wszystkich zabije, ona zaatakuje kraje NATO, a wy wyślecie swoich synów i córki. I tak będzie – przykro mi, ale wtedy cena będzie dużo wyższa- stwierdził. -Bardzo ważne jest, aby nie stracić woli, nie stracić tej silnej pozycji i nie stracić demokracji – podsumwał Zełenski.